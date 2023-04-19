AK Parti’den Akşener’e: Menderes’in katillerinin diliyle konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözlerine sert yanıt verdi.

Çelik, “Cumhurbaşkanımız’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes’in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Akşener, “Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullanması tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Akşener’in sözlerine tepki geldi. Çelik, “Sn Cumhurbaşkanımız’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes’in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Yassıada zihniyetine yaslandıklarını ortaya koyuyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir.

Demokratik kazanımlarımız gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Karanlık odaklarla işbirliği yaparak demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya ve seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu zihniyete karşı demokrasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.