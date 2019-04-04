AK Parti’den Ankara açıklaması

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara’da 25 ilçede yeniden il seçim kuruluna başvuruda bulunacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in açıklamalarından öne çıkanlar:

Ankara’da 25 ilçemizin 12’sinde yeniden sayım işlemi gerçekleşti.

Neticede, seçime Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki’nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz.

Dolayısıyla 25 ilçenin 25’ine yeniden müracaatlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Kuyumcu titizliğiyle çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.

İtiraz üzerine CHP’li aday lehine de ilerleme söz konusu. 666 oyluk bir artış söz konusu oldu. Aradaki fark 1139 oy lehimize azalmış oldu. Birçok şehirde belediye meclis üyeliklerinde bariz üstünlüğümüz söz konusu. Anacımız Ankara’ya yakışık şekilde yönetilmesidir, belediye meclisi üyelerimiz görevini hakkıyla yapacaktır.

Hukuki süreçlerle ilgili çalışmaları yoğunlaştırmış durumdayız. Seçimden sonraki ilk MKYK toplantısının 12 Nisan Cuma gerçekleşmesi yönünde.

En büyük talebimiz bütün oyların yeniden sayılmasına dönüktür.

TRT