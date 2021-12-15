AK Parti’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretin dolar bazında verilmesi konusunda hemfikir olduklarını ancak işvereni de düşünmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş soruları yanıtlıyor. Kurtulmuş, “Türkiye’de ekonomi hayatıyla ilgili ciddi şekilde işleyen mekanizma asgari ücret tespit komisyonudur. Bunun bir an önce açıklanması beklentiler için önemlidir. Çalışma Bakanlığı’mız saha araştırmalarını yaptı. İşçi ve işveren sendikalarının beklentileri masaya geldi. Biz en başından beri söylüyoruz herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret olacaktır. Vatandaşın alım gücünün takviye edilmesi bakımından Türkiye’de ciddi bir asgari ücret yapılması gerekiyor.” dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Beklentiler bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde belirlenecek. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir asgari ücret olmasıdır. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen tüm teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığı perspektifleri tartışılır ve hükümet tarafından ilan edilir.

(Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret teklifi hakkında) Benim de gönlümde dolar bazında asgari ücret verilmesidir. Bu anlamda işçi sendikaları da orada olduğu için o talepleri de karşılayacak makul bir asgari ücret ortaya çıkacaktır. Döviz üzerinden güncelleme yapmak eldeki bütçe imkanları bakımından sağlıklı bir yol değildir.

Enflasyona sabit gelirli yenilecek iddiası gündeme geldi) Saçma sapan bir iddiadır. Düşünülemez Türkiye ekonomik sistemini serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde gündeme almış bir ülkedir. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Dövizdeki fiyatlama konusunda serbest Pazar fiyatları hakimdir. Stokçuluktan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı hükümet her türlü tedbiri alır. OHAL’in konuşulması bile yanlıştır. Hükümet her türlü kontrolü yapmakta zorunludur. Tedbirini almak zorundadır. Ekonominin genel gidişatını korumak ve vatandaşı fiyat baskılarından korumak amaçtır.