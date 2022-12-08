AK Parti’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle asgari ücretin nasıl belirleneceği bellidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve devletin olduğu 3’lü mekanizma müzakereler sonucunda bu ayın sonuna doğru açıklanacak. Burada rakamları telaffuz etme yanlış sonuçlar doğurabilir. Temel hedefimiz, pandemi sonrasında ortaya çıkan olağanüstü şartlarda vatandaşın enflasyona ezdirilmemesidir. Geçtiğimiz yıl 2 kez asgari ücret güncellendi. 10 yıllar boyunca yapılmayan bir şey yapıldı.

Türkiye’de yılın ikinci asgari ücret düzenlemesi yapıldı. Şartlar bunu yapmayı zorunlu kılmıştı. Asıl olan, geniş kitleyi oluşturan özellikle asgari ücretli vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için gayret sarf etmektir. Bunun için eldeki imkanlarla yapılabileceğinin maksimumu geçtiğimiz yıl yapıldı.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması Türkiye’de devrim niteliğinde bir adımdı. Hükümetimiz inşallah insanlarımızı enflasyon yükü altında ezdirmeyecek.

Alım güçlerinin azalmasını sağlamayacak bir tedbiri alacaktır. Burada en temel göstergelerimizden birisi olan asgari ücretin vatandaşın memnun olacağı bir seviyede açıklanacağını ümit ediyorum. Burada öncelik imkanlar, sadece asgari ücret dediğiniz şey bizim asgari ücretli vatandaşımızın aldığı ücret değil. Türkiye’deki ortalama ücreti etkileyecek bir karar olacak. Bütün bunlar hassasiyetle hepsinin dengeleri oluşturulduktan sonra asgari ücret rakamı ortaya çıkacak ve kamuoyuna ilan edilecek.”