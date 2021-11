AK Parti’den Başak Cengiz açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’in öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Çelik, ”Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz! Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır! Başak Cengiz’e rahmet diliyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Ataşehir’de hiç tanımadığı şahıs tarafından samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz ile ilgili açıklamada bulundu.

Çelik, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz! Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır! Başak Cengiz’e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun!” dedi.

Çelik, “Bir kadını sadece masum ve “SAVUNMASIZ” olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir. Bu canice zihniyeti oluşturan her şeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz” şeklinde açıklama yaptı.