AK Parti’den başörtüsü teklifi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan gündemden düşmeyen başörtüsü teklifi hakkında açıklama geldi.

Başaörtüsü teklifine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor Meclise sunulması beklenen başörtüsü teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan önemli bir açıklama geldi. Yazıcı, teklifin referandumsuz şekilde destek alacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekim ayında kıyafetle ilgili kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalar tamamlandı. Teklif önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na sunulabilir.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü anayasa değişikliğine ilişkin soruları yanıtladı. Anayasa çalışmalarının tamamlandığını, çalışmaların teknik boyutunu Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğünü ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Teklif önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulabilir. Meclis Başkanlığına sunulma takvimi henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanımız yurt dışındaydı. Önümüzdeki hafta netleşir. 6’lı masanın metindeki açıklamalarından ben henüz karar vermedikleri şeklinde algılıyorum. Anayasa’nın 24 ve 41. maddelerinde düzenlemeyi öngören iki konuya hiçbir siyasetçinin katılmamak için gerekçe bulacağı bir neden olmadığını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ’ın “Anayasa değişikliği teklifine muhalefetin destek vereceğini düşünüyorum” sözleriyle ilgili de Yazıcı, “Ben de sayın bakan gibi düşünüyorum. Muhalefet partilerinin de bu teklife destek vereceklerini bekliyorum. 400 üzerinde destek alacağı kanısındayım” dedi.

“REFERANDUMSUZ ŞEKİLDE DESTEK ALACAK”

Aileyi korumayı amaçlayan düzenlemeyle ilgili açıklama yapan Yazıcı, şunları kaydetti:

“Anayasa’nın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması, aile birliği ve çocuk hakları, aile birliği kavramını ilave ediyoruz. Aile birliğini yeni ekliyoruz. Aile birliğinin kimlerden oluşacağı da madde metninde yer alıyor. Aile birliği kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan olabilir mi? Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyorum.”

CHP’NİN KANUN TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis’e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Meclis’e sunduğu ‘başörtüsü teklifi’ne karşı, Türkiye’de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ”Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım” demişti.