AK Parti’den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu ve 550 bin kişiye müjdeli haberi verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bakayalara bedelli af düzenlemesi ile ilgili açıklamalar yapıyor.

Bu düzenlemeyle genelkurmay görev süresinin yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz.

Teklifimiz, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenliyor.

Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor.

Genelkurmay Başkanı’nın görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.

7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor.

Ücretle ilgili de yani bakaya, yoklama, yoklama kaçağı ile ilgili de durumu, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin ücretleriyle ilgili Savunma Bakanlığı miktarları belirleyip kamuoyu ile paylaşacak.