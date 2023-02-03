AK Parti’den Boğaziçi Mezunlar Derneği açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Bolat, Boğaziçi Mezunlar Derneği ile ilgili iddialara cevap verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Boğaziçi Mezunlar Derneğine (BÜMED) tahsis edilen ormanlık alan ve kapalı alanın, üniversiteye verilen 160 bin lira kira karşılığında Ladin AŞ tarafından işletildiğini belirterek, muhalefetin iddia ettiği gibi bu alandan BÜMED’in değil, Ladin AŞ’nin tahliye edildiğini söyledi.

Polat, kendisi gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ile Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

İffet Polat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de gündeme getirdiği, BÜMED’in güdümündeki ticari bir işletme tarafından kiralanan alanın sözleşmesinin sona ermesi ve bu alanın üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için boşaltılmasının talep edilmesine yönelik tartışmalara değindi.

Polat, BÜMED’e ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“BÜMED, Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından kurulmuş 3 mezun derneğinden biridir. 1994 yılında o dönemin rektör ve idarecileri tarafından BÜMED’e yönetim binalarının ve sosyal tesislerinin bulunduğu 8 bin 80 metrekarelik ormanlık alan ve 3 bin metrekarelik kapalı alan tahsis edilmiştir. Bu dönemde 2,5 milyon dolar bağışla bu tesisi yaptığını iddia eden BÜMED, bugün değeri yaklaşık 150 milyon dolar olan bu alanı gönlünce kullanmıştır. Diğer dünya üniversitelerinde mezunlar okula, öğrenciye, laboratuvar, sınıf, fakülte binası, araştırma bursları vesaire verirken bunlar kendilerine köşk ve eğlence alanı yapmışlardır.

BÜMED, 2004 yılında çıkarılan 5072 sayılı kanun gereğince ‘üniversite mezun dernekleri, üniversite kampüsleri içinde yer alamaz’ emrini bir hülle ile şimdi bu sosyal tesisi işleten Ladin AŞ adlı şirkete aktarıyor. Aslında tahliyesi yapılan BÜMED değil Ladin AŞ’dir. BÜMED’in merkezi Üsküdar’dadır. Ladin üzerinden BÜMED bu sosyal tesisleri işletmiştir. Üniversiteye sadece aylık 160 bin TL kira vererek düğünler ve balolar için kiralamış ve kazanç temin etmiştir. Gördüğünüz gibi konu tamamen duygusaldır.”

Eğitim alanları içinde ve yakınında alkol satışı yapılamayacağına ilişkin kanun hükmüne aykırı olarak bu süreç boyunca BÜMED’in alkollü içecek satışı yaptığını dile getiren Polat, “Geçen sene bu satışa üniversitenin ve belediyenin uyarıları ve cezaları ile son verilmiştir.” dedi.

Boğaziçi gösterileri süresince BÜMED’in göstericilere bu sosyal tesisin kampüse bütünleşik yapısından dolayı lojistik destek sağladığını aktaran Polat, “Muhalefet ve yandaş medyadan, ‘BÜMED, yerinden edildi’ çığırtkanlıkları yükselirken, ana kampüs içinde atıl alan yoktur ve üniversitenin öğrencilerine ve hocalarına yer lazımdır. En uygun olan da BÜMED’in ve hüllecisi Ladin’in o alandan tahliyesidir.” ifadelerini kullandı.

Yeni Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin ve ekibinin özverili çalışmalarıyla Boğaziçi Üniversitesine, tarihinde yapılmayan yenilikler yapıldığını anlatan Polat, “Bundan sonraki en önemli hedef, Boğaziçi’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin menfaatlerine uygun olarak Türkiye’nin ve dünyanın bilimsel müktesebatına katkıda bulunmasıdır. Türkiye’nin açık ara ilk bininin yüzde 70’ini alan bir üniversitenin potansiyeli iki üç tane muhteris, ne idüğü belli olmayan odakların maşası olan akademisyen ve mezunun isteklerine teslim edilemez.” diye konuştu.

Bu konuda uyarıda bulunduklarını belirten Polat, “Devletin ve milletin kaynaklarını, evlatlarını size heba ettirmeyiz. Devletin atadığı görevlilere engel olmak ve engel olunmasına teşvik suçtur. Şimdi sesi yüksek çıkan Boğaziçi Üniversitesini kirli işlerine, planlarına alet eden başta muhalefet olmak üzere eğitimi sabote etmeye çalışan, öğrencilerimiz ve öğretim görevlileri üstünde mahalle baskısı kuran azgın azınlığa sesleniyorum: Boğaziçi’nin yakasından düşün. Anadolu’nun çocuklarını, üniversitesini size yedirmeyeceğiz.” dedi.

En kısa zamanda Boğaziçi Üniversitesinin hak ettiği başarıya tekrar kavuşacağını ve ülkeye değer katmaya başlayacağını dile getiren Polat, Boğaziçi Üniversitesine devletin katkısı ve yatırımlarının devam edeceğini söyledi.