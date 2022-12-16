AK Parti’den çağrı: H.K.G. için Meclis komisyonu kurulsun

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6 yaşındaki gelin skandalı ile ilgili Meclis komisyonu kurulmasını talep etti.

Ak Parti, 6 yaşında evlendirilmesinin ardından tecavüz ve şiddete uğradığı iddiasıyla yargı mücadelesi başlatan H.K.G.’nin durumunu Meclis’te genel kapsamlı olarak ele almayı planlıyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bu konuda araştırma komisyonu kurulması için gelecek hafta önerge vereceklerini söyledi. Zengin, kızların aile onayıyla 16 veya 17 yaşında evlenebildiğini hatırlatarak bu durumu da uygun görmediğini söyledi. Zengin’in verdiği bilgiye göre seçim 2023 yılı mayıs ayında yapılacak.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

– “Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP’ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis’te oldukları için bunları zaten Meclis’te yapıyoruz. Ben Meclis’te kabul edileceğini düşünüyorum. Ben bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yasaklayalım dediğini görmedim. Bizim amacımız sadece ve sadece sorunu çözmek. 400’ün üzerinde bir oyla geçerse, doğru olan referanduma götürmemektir. Artık itiraz olmayan bir konu olsun. Bu konunun tescilini Meclis yapsın istiyoruz. Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum. Bir kadını bir haktan yararlanması için başı örtülü ya da açık bir sınırlamaya tabi olamayacağı belirtiliyor. Bir sitede ev kiralayacaksınız size ev veremiyor, havuza gideceksiniz size izin vermiyorlar. Dini inançla ilgili bir kaygı varsa, aynı kaygıyı giyinmemeye yönelik de olması gerekiyor. Amaç kadınların başı açık ya da kapalı hiçbir uygulamaya tabi olmaması.”

6 YAŞINDAKİ GELİN REZALETİ

– “Yaptığımız tüm konuşmalarda ‘Bu iğrenç bir şey, istismarı kabul etmek asla mümkün değil, araştırma komisyonu kuralım’ dedik. Yapmamız gereken neyse onu hemen yapalım dedik. Araştırma Komisyonu önerisini haftaya Meclis’e sunacağız. Amaç ne olmalı burada? Çocuğun yararı… Bir defa bu konuda iddianameyi okuduktan sonra kızımızın avukatıyla da görüşme yaptım. Önce boşanma gerçekleşiyor. Kızımız koruma altında. 2 yıl önce talepleri reddedilmiş. HSYK bununla ilgili de soruşturma başlattı. Bu dosyayı gazeteciler iddianameden öğrendi. İddianame nedir, mahkeme bu konunun görüşülmesine karar vermiş demektir. Ben bir avukatım, bu işlerin nasıl yürütüldüğünü biliyorum. Bu konu şu anda Türkiye’deki en önemli davalardan bir tanesi. Emine Erdoğan bir tweet attı, önemli bir tweetti. Kimden gelirse gelsin, cemaat de olabilir, her kim olursa olsun hukukun gerektiği yapılmalı. ”

Ak Partili Zengin: H.K.G. için Meclis komisyonu kurulsun – 1Tutuklanan Kadir İstekli 67 yıl 10 ay, baba Yusuf Ziya Gümüşel’de 22 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

EVLİLİK YAŞI KAÇ OLMALI?

– “Evlilik yaşı 18’dir. Şu an aile izniyle 17. 16 yaşında evlenen yok mu, maalesef var. Daha evvel 15’ti. AK Parti’yle beraber biz 1 yaş yukarı yükselttik. Bunu hiç kimse fark etmiyor mu? Biz AK Parti olarak medeni hukukta neyse, bir çocuğun 18 yaşını bitirdikten sonra kendi kararıyla evlenmesi. Benim tercihim 18 bitsin. Kimse aile izniyle evlenmesin. Bu ülkede bu kurallar geçerli.”

SEÇİM TARİHİ

– “Seçim Nisan ayından sonra olacak. Mayıs’ta olursa buna erken seçim denmez. Birkaç hafta öne gelebilir. Seçim öne gelirse de birkaç hafta öne gelebilir.”