AK Parti’den CHP’nin anketine tepki: Beyhude çaba

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin anket çalışmasına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, “Sanki CHP Türkiye’de birinci parti oluyor gibi bir algı çıkarıyorlar ama böyle bir şey yok. Hangi ankete bakarsanız bakın birinci parti AK Parti’dir. CHP’nin oylarında muhalefette olmasına rağmen bir milim oynama yok. Ankette CHP birinci partiymiş algısı beyhude çaba.” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19’uncu yıldönümünde A Haber’de açıklamalarda bulundu.

AK Parti birçok büyük başarıya imza atmıştır ama bana soracak olursanız en büyük başarımı devlet-millet bütünleşmesidir. Devlet dediğin şey kırsalda jandarmanın dipçiğiydi. Şimdi herkes milletin emrinde. Kendini sırça köşküne hapseden devlet görevlisi anlayışı ortadan kaldırılmıştır. AK Parti büyük bir zihniyet devrimi yapmıştır. Devletin sahibi olduğuna inanan vesayet odakları vardı. Bunların kimisi asker, kimisi sivildi. Bunları yönlendiren uluslararası güçler vardı. Sandıkta yenemedikleri milli iradeyi darbelerle yenmeye çalıştılar. 27 Nisan muhtırası dört dörtlük bir uhtıra yayınladılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet o gün sağlam durmasa 12 Mart gibi olacaktı.

15 Temmuz’da bu millet darbeyi yendi. Sayın Kılıçdaroğlu biz darbeye direndik diyor, bir parantez açayım bu konuya. Buna kargalar bile güler.

Bir millet çok iyi eğitimli olabilir, çok iyi havalimanları olabilir, teknolojisi olabilir. Bir milletin evlatlarının özgüveni yoksa ilerleyemez. İHA’ları alabilmek için, uçaklarımızı modernizasyon yaptırabilmek için kapılarında nasıl beklediğimizi biliyoruz. Aşağılık kompleksi içerisinde hareket ettiler. Devrim arabalarını engelleyen bu aşağılık kompleksli zihniyettir. Özgüven eksikliği vardı, çokça da ihanet vardı. Şimdi ise çok önemli devrim gibi adımla atıyoruz. Bu vesile ile de Özdemir Bayraktar ağabeyimize bir kez daha Allah’tan rahmet dileyelim. Çok önemli hizmetleri vardı. Türkiye böyle devam ederse birkaç seneye kendi uçak motorunu yapabilecektir.

TÜRKİYE ÇALIŞMALARINI COŞKU İLE SÜRDÜRECEK

Orada Rusya var, ABD var YPG ile mücadele edemezsiniz diyorlardı, Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde özgüvenli Türkiye orada operasyon yapabiliyor. Ayasofya’yı açamazsınız dediler, hayır artık yeni bir Türkiye var dedik ve açıldı. Türkiye çalışmalarını coşku ile sürdürecektir.