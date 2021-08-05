AK Parti’den CHP’ye sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi’nden yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’nin milleti kandırma yolunu tercih ettiğini ifade ederek, “Şu an 20 uçak, 50 helikopter, 5 ila 6 bin arasında insan çalışıyor, sayı değişiyor. Yüzlerce belediyemiz orada mücadele veriyor, şehitlerimiz var. ‘Helikopter yok.’ diye yemin ediyorlar, bu arada arkasında helikopter uçuyor.” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özhaseki, beraberindeki AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ile Kilis Valiliğini ziyaret etti. Vali Recep Soytürk ile basına kapalı görüşen Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluştu.

Özhaseki, buradaki konuşmasında, Anadolu’daki bütün belediyeleri ziyaret ederek projeleri değerlendireceklerini söyledi. Belediyelerin yerelde temsil makamı olduğunu belirten Özhaseki, “Belediyecilikte, yerel yönetimlerde dönüm noktası 1994’ten öncesine baktığımızda, sağdan ve soldan gelen birçok partinin daha çok sol partilerin ideolojik takıldığı, katı ideolojik bir anlayışla hizmeti öteledikleri, asla hizmeti ve vatandaşı düşünmedikleri bir ortam vardı.” dedi.

1994’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da olmak üzere kendilerinin Anadolu’nun değişik kentlerinde başkan adayı olduklarını hatırlatan Özhaseki, hizmet etmeyi, kimseyi ayırmamayı, mazeret üretmemeyi ve gece, gündüz çalışmayı hedeflediklerini dile getirdi.