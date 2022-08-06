AK Parti’den CHP’ye yanıt: Nifak siyaseti yapıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin Yüksek Askeri Şura kararları hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu açıklamalar tamamen bir nifak siyasetinin neticesidir. Terörle mücadele bağlamında bir operasyon hazırlığı yapılırken bu açıklamaları yapmak sorumsuzluktan başka bir şey değildir. Bunlar, sürekli askeri ve yargı vesayeti üzerinden hesaplaşmaya çalışmayı bir gelenek haline getirmişler. Bunun dozu ve aralığı azalsa da bu huy değişmiyor” dedi.

Ömer Çelik, Adana’da partisinin il binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP’nin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını eleştirmesine değinen Çelik, “Yüksek Askeri Şura kararlarına dönük olarak söylenen sözlerin hiçbir geçerliliği olmadığını söylemek isterim. Bir milletvekili çıkmış Yüksek Askeri Şura kararlarında liyakat ölçüsünün kullanılmadığını, başka ölçülerin kullanıldığını ifade etmiş. CHP Milletvekili bunu neye göre söylüyor, neye göre liyakat ölçüsü kullanılmamış, kendisinin kıstası nedir bununla ilgili ortada bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın devletin başı olarak kendisine anayasa tarafından verilmiş görevler gereği, çeşitli süreçlerin içerisinde bulunmasını eleştiri konusu yapıyor. ‘Birliklerden gelen liyakatle ilgili değerlendirilmeler yukarıda dikkate alınmıyor’ diye bir ifade kullanıyorlar.

Sanki bu kişi bütün raporları görüyor, bütün toplantılara katılıyor gibi bir tutum ortaya koyuyor. Bütün bunların hepsi Yüksek Askeri Şura kararlarından bir bilgisizlik neticesinde yapılan değerlendirmeler. Büyük bir ihtimalle de bu kararlardan rahatsız olan birileri tutmuş bunlara bir not vermiş, onlarda bu notu dillendiriyorlar. ‘Odalarında gizlice şunları yapıyorlar’ diyerek fitne, birilerini tehdit etmeye çalışıyor. Bu yine tipik CHP’den yansıyan, her vesileyle toplumun belli bir kesimini tehdit etme politikasının devam ettiğini gösteriyor. Daha sonra Milli Savunma Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımızın liyakatini sorguluyorlar. Bunu sorgulayanların bir yetkisi yoktur, sadece spekülasyon için geleneksel olarak sık sık yaptıkları gibi orduya dönük negatif mesajlar veriyorlar” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok büyük başarılara imza attığını söyleyen Çelik, “Bu süre içerisinde Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve Libya’da Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük başarılara imza attı. Yine Azeri kardeşlerimizin 2.Karabağ Savaşı’nda ordumuzun verdiği desteğin ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu bir kere daha burada görüldü. Bütün bu başarılar ortadayken tutup liyakat veya ehliyet sorgulaması yapmaya çalışmak sadece nifak sokma arayışıdır. Cumhurbaşkanımızın içerisinde bulunduğu süreçlerde yetkilerini kullanmasını sorgulama konusu yapmak zaten ne anayasal düzenden ne de demokratik geleneklerden haberdar olmadıklarını gösteriyor. Bunların Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar tamamen bir nifak siyasetinin neticesidir” ifadelerini kullandı.