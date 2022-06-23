AK Parti’den cumhurbaşkanı maaşı için açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı hakkında açıklama yaptı.

Ek bütçe tartışmalarıyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanımız kendi ödeneği ile ilgili artış talep etmedi.” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ek bütçe tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, “Cumhurbaşkanımız kendi ödeneği ile ilgili kendisi artış talep etmedi. Cumhurbaşkanımızın talep etmemesi şöyle bir sorun ortaya çıkardı. 3 bine yakın milletvekilinin emekli maaşlarında bir artış olmayacağı anlamına geliyordu. Konu cumhurbaşkanımıza arz edildi. Buradan bir çağrı yapıyorum. Milletvekili maaşlarını cumhurbaşkanı maaşına endeksli olmasından çıkaralım. Bunu neden cumhurbaşkanı maaşına artış yapıyor gibi gösteriyorlar. Son derece çirkin bir yaklaşım.” dedi.