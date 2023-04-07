AK Parti’den DSP’ye ziyaret

Seçim öncesi partilerde hareketlilik başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, DSP Genel Merkezi’ni ziyaret ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi’ni ziyaret ediyor.

AK Parti, DSP’ye bir ziyarette bulunuyor.

Saat 11.00’de DSP Genel Merkezi’ne gelen Ömer Çelik ve Binali Yıldırım, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşüyor.

Görüşmede 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.

Dün de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti.