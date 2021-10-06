AK Parti’den eğitim hamlesi! İlk dersi Erdoğan verecek

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, 2023 seçimlerine teşkilatını hazırlamak için harekete geçiyor.

İl ve ilçe yöneticileri başta dijital medya olmak üzere çok sayıda başlıkta eğitim alacak.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, 81 il ve 973 ilçede, 93 bin parti yöneticisi için eğitim atağı başlatıyor.

Eğitimler 12 farklı alanda verilecek, 10 hafta sürecek. Genel Merkez’de başlayacak olan “Liderlik Okulu”nun ilk dersini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

“Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele eğitimi verilecek”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, teşkilata yönelik eğitimin ayrıntılarını paylaştı. Eğitim atağının “Bu Hikayenin Kahramanı Sensin” sloganı ile sürdürüleceğini belirtti.

“Başta teşkilat eğitimi, sosyal medya, dijital medya bunun içinde maalesef medya dediğimizde bir dezenformasyonla karşı karşıyayız. Bunun nasıl püskürtücüleceği konuşulacak. ayrıca gayrinizami harp şeklinde iktidarın üzerine gidiliyor. Bunu maalesef muhalefet yapıyor. iç ve dış mihraklarla birlikte. Bunlar için eğitim alacağız. Bütün bu güz mevsimini eğitimle geçireceğiz. Her hafta sonu bir bölgede olacak.”

AK Parti teşkilatları eğitimlerde 2023 seçimlerine hazır hale getirilecek. İcraatların halka nasıl anlatılacağı konusunda da eğitimler verilecek.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimlerin ilk aşaması 7-9 Ekim tarihleri arasında “Liderlik Okulu” ile başlayacak.

Bu eğitimlere 81 il ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanları da katılacak.