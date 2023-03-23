AK Parti’den emekli maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı emekli maaşı zammı hakkında konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ettiklerini söyledi.
Emekli maaşı düzenlemesinin haftaya yasalaşması bekleniyor.
AK Parti, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı emekli maaşı düzenlemesine ilişkin çalışma başlattı.
TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yasal düzenleme için çalıştıklarını belirterek, “Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ediyoruz” dedi.