AK Parti’den enflasyon yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, enflasyon sorununa dikkat çekti ve bunu çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Erzurum’da katıldığı bir törende konuşan AK Partili Hayati Yazıcı, “Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız. Hedefimiz bu, bunun için çalışıyoruz” sözlerini sarf etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce Yakutiye ilçesinde yapılan ‘Demircilik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ kapsamında yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, enflasyonla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Yazıcı, “Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız. Hedefimiz bu, bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

”DURMAK BİZİM TARZIMIZ OLAMAZ”

Hak sahiplerine anahtarlarını veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Bizim merkezi yönetimde olsun, yerel yönetimlerde olsun; milletimizin takdiriyle yönetim sorumluluğunu ve emanetini üstlendiğimiz andan itibaren kendimize hitap olarak söylediğimiz, çizdiğimiz bir çerçeve var; durmak yok yola devam. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yola çıkmış kadrolarız. Durmak, bizim tarzımız olamaz. Elbette sorunları bir taraftan tespit edip, imkanlara göre planlama yapacağız. Bir taraftan da imkanlarımız artırmak suretiyle yürüyüşümüzü, hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz.

Nüfusumuz 85 milyon. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kardeşliğini, tek millet diyerek ifade ediyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimize zarar verecek, sorun açacak, muhabbeti bozacak hiçbir davranışa toleransla bakmayız. Yürüyüşümüzün en temel parametrelerinden birisi bu.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE SAĞLADIĞIMIZ KAZANIMLARI KÜÇÜMSEMEYİN”

Enflasyona ilişkin de konuşan Yazıcı, şunları söyledi:

“Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı’mız olmak üzere enflasyonda mücadelede 2 yöntem takip ediliyor. Enflasyonu indirmek için ne gerekiyorsa, önlem almak, planlamaları gerçekleştirmek, enflasyon dolayısıyla zarar gören vatandaşların satın alma gücüne destek vermek suretiyle kolaylık sağlamak. Asgari ücreti yükselttik, emekli, dar gelirlinin maaşını artırdık. Ne kadar artırdık? İmkanlara göre artırdık. 2023 bütçesi yapılırken tekrar bir takviye olacak.

Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız. Hedefimiz bu, bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında yaptıklarımıza bakın. Bu sorun dolayısıyla 20 yıldır Türkiye’ye sağladığımız kazanımları küçümsemeyin, lütfen sahip çıkın. Türkiye’nin dış politik alanlarda; hemen kuzeyinde cereyan eden Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı’nın, arkadaşlarının nasıl bir duruş sergilediğini görüyor, gözetleyip gurur duymuyor musunuz? Bu herkesin yapabileceği bir şey değil.”

“40 GÜN SONRA EN KIYMETLİ DIŞ OPERASYONUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK”

Türkiye tarihinde her 10 yılda bir darbe olduğunu hatırlatan Yazıcı, “En son alçak, gaddar darbeyi 15 Temmuz 2016’da yaşardık. Darbeleri sona erdiren kadrolarız. 15 Temmuz’da aziz milletimiz hep birlikte sosyal yaşam tarzı gözetmeksizin, herhangi bir farklılığa dayanmaksızın, hep birlikte vatan diyerek Cumhurbaşkanı’mızın çağrısıyla coşarak, göğsünü siper ederek akşam başlayan darbeyi sabah önlemiştir. Bu tarihe, milletin darbe önlemesi olarak geçmiş; altın harflerle yazılmıştır. Bütün bunlara rağmen darbeden 40 gün sonra tarihimizin en kıymetli dış operasyonunu gerçekleştirdik.” diye konuştu.