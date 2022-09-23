AK Parti’den Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye’nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir.” dedi.

Çelik’in Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye’nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır.

Sn. Cumhurbaşkanımızın, Sn Zelensky ve Sn Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye’nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor.

Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz’de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür.