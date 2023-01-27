AK Parti’den Erdoğan’ın adaylığı hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı hakkında açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilme konusunu tartışmaya açan muhalefete yönelik çok sert açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ‘Hiçbir engel yoktur’ diyen Çelik, “Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.” dedi.

Ömer Çelik 6’lı masanın açıklamasına sert tepki göstererek, “6’lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” demişler. Böylece 6’lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur. Bunca toplantıdan sonra 6’lı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir. Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metodlarını bugün yeniden sahaya sürüyorlar. Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gaspetmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“BUNLAR BİR KERE DAHA MİLLETİMİZDEN NET BİR DEMOKRASİ DERSİ ALACAKLAR”

Ömer Çelik’in açıklamalarının devamında, “Bu metodları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak.

Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanımızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar.

Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar.

Bu sayede neden Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler.

Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanımız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. “Söz ve karar milletindir” diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir.” şeklinde konuştu.