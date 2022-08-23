AK Parti’den erken seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim iddialarına yanıt verdi ve seçim takviminde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkan yardımcıları ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00’te AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘seçim çalışmaları ve ekonomi’ başlıklı toplantıda partisinin bazı genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yer aldı.

“ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Olağanüstü toplantıya ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik’in açıklamaları şöyle:

Teşkilat çalışmaları değerlendirildi. Reform ve düzenlemelerle ilgili görüşler alındı. 2023 seçim beyannamesine yapacağımız katkı beyanname ile birlikte manifesto ortaya koymuştuk bu çalışmalar değerlendirildi. Bundan sonra düzenli olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok. Spekülasyonların hiçbir temeli yok. Bu hazırlıkların yapılması çok normal. Bu takvimin yapılmış olması çok normal.

Seçimlerin biraz daha öne alınması ile ilgili gündem olmadı. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak yürütülecek çalışmalar bağlamında toplantı olarak gerçekleşti. Bundan sonra da rutin olarak sürecek.

ÇÖZÜM SİYASİ OLMALIDIR

Suriye’nin içindeki çözüm siyasi olmalıdır. Türkiye, meşruiyetin tarafındadır. Siyasi ilişkilerimizi kesmemize yol açan şartlar ortadan kalkarsa siyasi diyalog oluşur.