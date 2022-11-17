AK Parti’den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu.

Yazıcı’nın açıklamalarından satır başları şöyle: ”Anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis’e gelebilir ama henüz netleşmedi. Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyoruz. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörüyor. Anayasanın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması aile birliği ve çocuk hakları aile birliğini yeni ilave ediyoruz ailenin korunması kavramını ilave ediyoruz. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi?

Erken seçim tartışmalarıyla ilgil soru üzerine Yazıcı, “Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılır.” yanıtını verdi.

“Başörtüsü teklifinin kabulü ve referandum için kaç kabul oyu gerekli?” sorusuna Yazıcı, “Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 miletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak.” ifadelerine yer verdi.