AK Parti’den EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Tüm Türkiye’de 5 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren çalışma sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. 2018 yılında ilk önce polislerle başlayan sonra din görelileri, sağlık görevlileri diye 4 meslek grubuyla genişletilerek ifade edilen bir düzenlemeydi. Uzun çalışmalarla son haline geldi. Kabine toplantısının ardından müjde olarak açıklandı.

Çok şükür ete kemiğe büründü ve kamuoyu ile paylaşıldı. Bugün Meclis’te sağlık çalışanlarımızla alakalı 14 maddelik teklif sunuldu. Toplu sözleşmelerde 6 aylık düzenleme yapılıyor. Sene başında enflasyon net oturduktan sonra sene başında bu sürece başlamak daha uygun olacak.

İnşallah tüm artışlar, yapılacak çalışmalar yapıldıktan sonra 7 aylık süre içerisinde ilgili taraflarla istişareler devam eder sene başında tüm çalışanlarımızı ilgilendirecek düzenlemelerimizi hayata geçirmiş oluruz diye umut ediyoruz.

MEMUR-SEN’İN 3600 EK GÖSTERGE ALTINDA KALANLARIN TAZMİNAT YANSITMA ORANLARI YÜKSELTİLMELİ DİYOR. BU NEDİR?

Kamu personel yönetimi sistemimiz hem çalışanlarımız hem emeklilerimizle ilgili sistem teknik bir sistem. 5 ayrı cetvelde kamu görevlilerimiz düzenleniyor. 15 derece, 9 kademeye ayrılıyor. 12 tane hizmet sınıfımız var. Çok teknik bir alan. O yüzden yaptığımız düzenleme devrim niteliğinde bir düzenleme. 4 meslek grubuyla ilgiliydi. Ancak bu istişare süreçlerinde kamu görevlilerimizden gelen talepler 4 meslek grubunda yapılacak oynamanın farklı handikaplara yol açacağı sebebiyle kapsam genişletildi. Hiç göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfına bile 600 gösterge verildi. Aslında herkesin terfi ettiğini söyleyebiliriz.

ŞUBE MÜDÜRLERİNİN İTİRAZI 2200’DEN 3 BİNE ÇIKIYOR. ŞUBE MÜDÜRLERİ AMİRİ BULUNDUĞUMUZ KAMU GÖREVLİLERİNİN GERİSİNDE KALIYORUZ DİYOR. BU DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Tüm öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge, 2 yıllık polis memurlarımızı 3600 ek göstergeye çıkarılmış durumda. Din görevlilerimizin ek göstergeleri 3600’e çıkarılmış durumda. Yardımcı hizmet sınıfı dahil tüm kamu çalışanlarına 600 puan veriliyor. Bu süreç hala istişareye açık. Meclis’e gelecek. O süre içerisinde Çalışma Bakanlığı’mız istişareyi başarılı bir şekilde yürütecektir. Uzlaşma ile toplu sözleşme tamamlandı. Asgari ücrette tarihimizin en yüksek oranında artış söz konusu oldu.

MEVCUT ÇALIŞAN MEMURLARIN MAAŞINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Şimdi biliyorsunuz temmuz ayında toplu sözleşmemiz yapıldığı zaman ilk 6 ay için yüzde 5 ikinci altı ay için yüzde 7 oranın artışımız ve üzerinde enflasyon farkı verilecekti. Temmuz ayında bu hesaplamalar baştan yapılacak. Aralık sonunda tekrar yapıldığı taktirde muhakkak artışlar olacak.

Bu süreç daha çok emekli maaşlarını ve tazminatlarını etkileyen bir süreç ama maaşlara da yansıması olacak.

5.3 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR. BUNUN DEVLETE MALİYETİ NE OLACAK?

5.3 milyon kişiyle ilgili hesaplamayı yapabilmemiz için son aşamayı görmemiz lazım. Yıl başında tüm artışlar yapıldığında maliyeti belli olacak. Biz emekçilerimiz için yaptığımız her şeyi bir maliyet unsuru olarak görmüyoruz.

Şu an için televizyonlarda tablolar yayınlanıyor. Dün Çalışma Bakanlığımız mevcut durumu açıkladı. Emekli ikramiyelerinde 50 bin liraya kadar çıkan bir artış söz konusu. Çok ciddi bir artış söz konusu.

İŞÇİ EMEKLİLERİNE ADIM ATILACAK MI?

İstişare, ortak akıl, birlikte çalışma AK Parti’nin başarı hikayesinin merkezinde olan husustur. Önümüzdeki dönemlerde gerekli değerlendirmeler Kabine tarafından yapılacaktır.