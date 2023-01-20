AK Parti’den EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili açıklama yaptı.
AK Parti’den milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, “Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.
DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce SGK’ya prim ödemesi olanlar düzenlemeden faydalanacak.