AK Parti’den fiyat artışı açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, fiyat artışı konusunda değerlendirmede bulundu.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda üyeler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünya siyaseti ve ekonomisinde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, dünya ekonomisi bakımından bütün küresel ve siyasal dengelerde oldukça zor, çetrefilli ve karmaşık bir dönemin başlangıcında olduklarını söyledi.

Salgın olmasa bile dünyada ekonomik politiğin yeniden yapılandığı bir döneme şahitlik ettiklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi özellikle bizim coğrafyamızda da mesela son 10 yılda hatta daha uzunca bir süredir şahit olduğumuz terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları adıyla büyük güçlerin bu bölge başta olmak üzere etkinliklerini artırmak için çok kuvvetli bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Orta Doğu’nun, Kuzey Afrika’nın, Yemen’in, Afganistan’ın, Asya’daki bazı ülkelerin maalesef uzunca bir süredir terör belasıyla uğraşmasının en temel nedenlerinden biri de budur. Adına vekalet savaşları koymuş oldukları bu adı üstünde maşalar vasıtasıyla yürüttükleri bu savaşın, bu terör belasının maalesef bunun üzerinden dünyayı ve bölgeyi şekillendirme niyetleri ve çabalarıdır.”

Kurtulmuş, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi üzerine birçok şey konuşulduğunu dile getirdi.

Türkiye olarak bunu çok olumlu karşıladıklarını aktaran Kurtulmuş, “Kardeş Afgan halkının kendi ayakları üstünde durmasının en doğru yol olduğunu düşünüyoruz ama şu soruyu da sormak herhalde bütün insanlığın vazifesidir: ‘Afganistan’dan şimdi Amerika çekiliyor ama 20 senedir Amerika’nın Afganistan’da ne iş vardı? Ya da ondan evvel orada Rusların ne işi vardı’. Bütün bunlar vekalet savaşları dediğimiz terör örgütleri üzerinden bölgeyi, Ön Asya’yı ve coğrafyayı şekillendirme meselesidir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önceki dönemlere göre çok daha önemli bir ülke konumuna ulaştığını ifade eden Kurtulmuş, “Bizim, Türkiye’yi, yeniden büyük Türkiye yapma ideali etrafında mutlaka çok güçlü bir şekilde yürümemiz lazım. Türkiye’nin bu coğrafyada hele hele bundan sonra gününü gün ederek, birtakım hedeflerinden vazgeçerek, başkalarının bize bıraktığı, müsaade ettiği alanlarda ayakta durma imkan ve ihtimali yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

KOVİD-19 SÜRECİNDE DÜNYA EKONOMİLERİ

Kurtulmuş, dünya ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin vaktinde aldığı tedbirlerle salgın sürecini mümkün olan en az zararla atlatabilmeye yöneldiğini belirtti.

Geçen yıl üretim şekillerinden eğitim yöntemlerine kadar her alanda değişim yaşandığını, sağlık hizmetlerinden tedarik zincirlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine kadar neredeyse her alanın önemli bir faaliyet alanı haline geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Çok şükür bu süreçler içerisinde Türkiye daha önceki hazırlıklarının da vermiş olduğu özgüvenle rahatlıkla bu süreci nispeten daha az olumsuz etkilerle geçirdi. Türkiye hem sağlık hizmetlerini herkese bedava ve etkin bir şekilde sunmak hem de aşı faaliyetlerinde etkili ve süratli şekilde hareket etmek bakımından Dünya Sağlık Örgütünden övgü almış, yaptığı faaliyetler başarıyla takdir edilmiş bir ülke oldu. Aynı şekilde ekonomi alanında da en başından itibaren şuna dikkat ettik: Tezgahı dağıttırmamak. Tezgah dağılırsa yani üreticimizin, fabrika sahibimizin iş yeri dağılırsa, üretim durursa yerine koymak hemen hemen imkansızdır. Bütün dünyadaki ekonomik krizler bunu öğretmiştir. Dolayısıyla tezgahı dağıttırmayacak bir şekilde desteğin sürdürülmesi; birinci alanımız bu oldu. İkinci alanımız ise dar gelirli kesimlerin bu süreçlerde karşılaştığı zorlukların telafi edilebilmesi için kamu tarafından destekler verilmesiydi. Bu alanda yaklaşık 750 milyar liralık desteklerle dar gelirli olan grupların bu süreci en az zararlar atlatması bir şekilde temin edilmeye çalışıldı.”