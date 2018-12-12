AK Parti’den flaş açıklama

Yerel seçimlere dair açıklama yapan Mehmet Özhaseki, ilçe adaylarının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.

Ankara’da STK temsilcileriyle buluşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ilçe adaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

İttifak görüşmelerinde MHP ile herhangi bir pazarlık içerisinde olmadıklarını belirten Özhaseki, ilçe belediye başkanları adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.