AK Parti’den flaş karar! Görevden alındı

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözleri tepki çeken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın sözleri AK Parti MYK’da gündeme geldi. Toplantının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile görüştü.

Erdoğan, açılış konuşmasında “Katıldığınız programlarda yaptığınız açıklamalara çok dikkat edin” dedi. Toplantı sonunda Yılmaz, Özkan’ın görevden alındığını açıkladı. Özkan’ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç’un getirileceği öğrenildi.

Özkan, bir programda “BAE baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor teslim oldu” ifadelerini kullanmış, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Özkan’ın Türkiye ile BAE ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” demişti. Özkan, dün “Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, 4 yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup başkanvekilliği görevimden affımı istemiş bulunmaktayım” dedi.