AK Parti’den Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek’in MHP’den aday olma iddiasına AK Parti’den yorum geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, canlı yayında yaptığı açıklamada , Melih Gökçek’le görüştüğünü ve Gökçek’in “Ben Ak Parti’liyim, AK Parti’nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim” dediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili soruya, “İttifak için yasal zemin oluşturulamadı. Keşke 1 yıl önce bu iş konuşulsaydı ve gerekli çalışmalar yapılabilseydi. İçimizde bu durumun hüznü var. Yerel seçimde ittifak olmasa da ipler tamamen kopmuş değil.” dedi.

Özhaseki’nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI

Melih beyle görüşüyoruz. Gönlünden ne geçer bilemem. Ama Melih Bey bizim 20 yıl belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. Görüştüğümüzde bana söylediği ‘ben AK Partiliyim, beyfendi ne derse onu yaparım, partimin emrindeyim’ diye bir görüşü oldu. Öyle bir süreçteyiz ki AK Parti olarak yeni adaylar bulmaya çalışıyoruz. Böyle bir ortamda hiç kimseye ne kapı kapatılır ne de kapı açılır.

TRT