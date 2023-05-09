AK Parti’den İngiliz dergisine sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e sert tepki gösterdi.

İngiliz The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgil manşetini AK Parti’li Dağ, CNN Türk yayınında değerlendirdi.

Türkiye adım adım 14 Mayıs’a giderken Batı’daki bazı medya organlarında da Türkiye’deki seçimin önemine vurgu yapılıyor. Ünlü İngiliz dergisi The Economist kapak fotoğrafına ‘Erdoğan gitmeli’ diye yazdı.

“BU SEÇİMDE BİRAZ DAHA İŞİ ABARTMIŞ DURUMDALAR”

Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında Semiha Şahin’e açıklamalarda bulundu. Dağ’ın açıklamaları şöyle; Aslında sadece The Economist değil Avrupa’da Amerika’da yayın yapan tirafları da ciddi anlamda yüksek olan aynı zamanda da gündem belirlemeye dönük olan gazetelere, dergilere baktığımızda defalarca bu görüntüleri gördük. Öncelerde de gördük aslında. Bu seçimde biraz daha işi abartmış durumdalar, büyütmüş noktadalar.

“TÜRKİYE TAMAMEN BATI-ABD EKSENLİ BİR POLİTİKA YAPSIN ARZUSUNDALAR”

Çünkü Türkiye’ye oradan Türkiye’ye baktıklarında uysal bir Türkiye, kendi boyundurluklarından çıkmayan kendi politikasını uygulamayan onların dikte ettiği politikayı uygulamak mecburiyetinde olan bir Türkiye arzuluyorlar. PYD’ye destek veren ABD, AB ‘Türkiye buna ses çıkarmasın.’ diyor. Rusya-Ukrayna savaşında denge politikası yapan Türkiye’den sadece bizim boyundurluğumuzda olan, Rusya’ya yaptırımlara katılan, tahıl anlaşması gibi anlaşmaya arabuluculuk yapmayan, Türkiye eksenli bir politika değil tamamen Batı-ABD eksenli bir politika yapsın arzusundalar.

Baktığınız zaman 7’li masanın Cumhurbaşkanı adayının da buna dair sürekli açıklamalar yaptığını görüyoruz. Aslında ben şöyle bakıyorum birazda; Sadece yabancı basın açıklamaları bağlamında bakmıyorum olaya. Biz bu kampanya sürecine başladığımızdan beri hem Kandil’den PKK’dan daha bugün Murat Karayılan’ın da açıklamaları var. CHP Genel Başkanı dün katıldığı programda ‘Beni suçlamaya yönelik açıklamalar yapıyorlar’ diyor.