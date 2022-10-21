AK Parti’den istifa eden Fakıbaba İYİ Parti’ye geçiyor

AK Parti’den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti’ye geçeceğini duyurdu.

Fakıbaba, sosyal medya hesabından “2003’te üyesi olduğum AK Parti’de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlâki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, daha sonra yaptığı açıklama ile İYİ Parti’ye katılacağını duyurdu. Çarşamba günü İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener’in Fakıbaba’ya parti rozeti takacağı belirtildi.

Fakıbaba’nın istifasının ardından AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı yeniden 286’ya düştü. RTÜK’ün CHP’li Üyesi İlhan Taşçı, “Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer” açıklamasını yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise “RTÜK’te AK Parti’nin bir üyeliği boşaldı. 12 Ekim’de Meclis Başkanlığı bir yazıyla bize bunu bildirdi, biz de buna cevaben bir yazı yazdık” dedi. Ünal, RTÜK üyeliği için iki isim bildirdiklerini açıkladı. AK Parti kanadı, RTÜK üyeliği için hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin usul tartışması açılabileceğini, konunun mahkemeye götürülebileceğini ancak konuyla ilgili karar merciin Meclis Başkanlığı olacağına işaret ediyor.