AK Parti’den istifa eden Fakıbaba İYİ Parti’ye geçti

AK Parti’den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti’ye geçti. Fakıbaba’nın rozetini Meral Akşener taktı.

Geçen hafta AK Parti ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan Ahmet Eşref Fakıbaba, bugün İYİ Parti’ye katıldı. Fakıbaba’ya parti rozetini parti genel başkanı Meral Akşener taktı. Akşener konuşmasındaysa Mahir Ünal’ın ”Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, bütün düşünce setimizi yok etti” sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti’den İYİ Parti’ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, parti rozetini Meral Akşener’den aldı.

Fakıbaba’nın konuşmasının ardından Meral Akşener, kürsüdeki yerini alıp gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar:

”Ülkemizin yaşadığı kriz sarmalı her geçen gün dönmeye devam ediyor. Bay kriz ve üstün ekonomi ekibinin hazırladığı ‘yeni ekonomi modeli’ ile milletimizin can çekişmesine neden oluyor.

Merkez Bankası olmayan ülke deneyini yapıyorlar şimdi de. 150 baz puan düşüş sadece kağıt üstünde kalıyor ama. Şirketlerin hiçbiri Merkez’in açıkladığı rakamlara ulaşmıyor.

2022 bütçesinde 240 milyar lira faiz ödemesi öngörmüşlerdi. Şimdi 330 milyar lira. Arada 90 milyar lira fark var ama bunlarda utanma belirtisi yok.

Faiz baronu bay kriz inat ettikçe olan milletimize oluyor. Lafla, talimatla Merkez Bankası yönetmeye çalıştıkça ekonomi gerçekleri bedel ödetiyor. Bu bedeli tabiki milletçe biz ödüyoruz. Sıkıntıların sebebi bu işbilmezliktir. Ekonominin limanı güvendir. Demokrasi olmazsa adalet duygusu kaybolursa güven olmaz. Güven olmazsa yatırım olmaz. Yatırım olmazsa iş, aş olmaz.

Bu iktidar insanlarımızın güvenini kaybetti. Bugün karşımızda Türkiye’yi enflasyon canavarına kurban eden; yandaşların, lobicilerin, faizcilerin adamı bay kriz var.

AK PARTİLİ MAHİR ÜNAL’A TEPKİ

”Biz ezelden beri Türkçe konuşuyoruz. Cumhuriyet ile birlikte dilimiz değişmedi alfabemiz değişti. Türkçe sadece Türkiye’nin değil; Azerbaycan’ın da Türkmenistan’ın da Kırgızistan’ın da dilidir. Binlerce yıllık kadim tarihimizi birbirine bağlayan harçtır. Düşüncenin tuğlası kelimelerdir. Kelimelere ne kadar hakimsen düşünceler o kadar zengindir. Türkçe’nin özgürleşmesiyle toplum ile bilim arasındaki bariyerleri kaldırmıştır.

Neymiş, bu Türkçeyle düşünce üretilemezmiş. Bunu cahillikle açıklamak cahilliğin içini boşaltmak olur. Biz bu arkadaşlardan kurucu değerlere saygı göstermelerini, İstiklal kahramanlarına saygı göstermelerini beklemiyoruz. Aziz Türkçemizi obje yapmalarını da kabul etmiyoruz. Türkçe de düşünemiyor musun, o senin kapasite problemin.

Asıl mesele, 20 yıl boyunca yapamadıklarını giderayak yapabilmek için çıldırıyorlar. Cumhuriyetimizi yıpratmak için çabalıyorlar. Kurucu değerlerimizi yok etmek için uğraşıyorlar. Cumhuriyeti kuranları kötüleyip vatanı satanları yüceltenlerin ardında ne yattığını çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet, Atatürk, Türkçe, Türk düşmanı gayrimilli bir düşünce seti olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte o nedenle bugünkü mücadele AK Parti ile İYİ Parti mücadelesi değildir. Vahdettin’in gemisine binenler ile Mustafa Kemal’in vizyonun peşinde gidenlerin mücadelesidir. Aziz Türk milletine diz çöktüremeyecekler”