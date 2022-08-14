AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
Çelik “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ‘diktatör’ demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir” dedi.
Kaftancıoğlu’nun sözleri için ”Siyasi ahlaksızlık” ifadesini kullanan Çelik,
“Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur” diye konuştu.
“Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor” diyen Ömer Çelik, ”Cumhurbaşkanı’na muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap edildiğini”söyledi.