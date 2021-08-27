AK Parti’den kanlı saldırı için açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan’da yaşanan ve 90 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırı hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan’da en az 90 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı. Çelik, ”Türkiye, Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, Türkiye’nin Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır.”