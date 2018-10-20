AK Parti’den Kaşıkçı açıklaması

AK Parti'den Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü ortaya çıkan Cemal Kaşıkçı ile ilgili AK Parti hükümetinden açıklama geldi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı’nın ölümü ile ilgili açıklama yaptı.

Usta açıklamasında “Türk yetikliler, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada bir takım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET