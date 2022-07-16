AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar aradığını söyleyen Çelik, yeni yalan ve iftiralarla gündemi çarpıtmaya çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz açıklamalarıyla ilgili Sözcü Çelik, ‘Yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar’ dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik’in paylaşımları şöyle;

CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu, yine 15 Temmuz Direnişini gölgelemek adına milletimizi şaşırtmayan bir hamle yaptı! Sn Kılıçdaroğlu, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz’da darbecilerin bizatihi hedefinde olan Sn Cumhurbaşkanımıza saldırdı.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girşimini tek bir twit ile geçiştirirken Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir dizi paylaşımda bulundu.

Üstelik, FETÖ terör örgütünü gücendirmeyecek şekilde yazdı; “milletimize kast eden hain terör örgütü”nün ismini zikredemedi!