AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na: Son derece yakışıksız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aliya İzzetbegoviç’in karargahı hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Çelik Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nun, Bosna direnişinin sembolü olan merhum Aliya İzzetbegoviç’in karargahı için ‘mağara’ ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır. Kılıçdaroğlu’nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna’ya gönül vermiş herkesten ve merhum Aliya’nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. O karargah bir mağara değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı” dedi.