AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, “Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak” dedi.

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu’nun yargıya taşınan iddiaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan son paylaşımlarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin sivil toplum faaliyetlerini hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğünü belirtti.