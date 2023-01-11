AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti’li Çelik’in yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle; Eleştiri ile hakaret arasında ciddi bir çizgi vardır. Siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır. Kılıçdaroğlu dün de vahim sözlerle TSK’uya saldırarak ve komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Kılıçdaroğlu’ndan gelmesi şaşırtıcı olmadı.

Demokraside eleştiri bir haktır ama hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez. FETÖ’nün ortaya koyduğu faaliyetlere karşı o zamandan bulundukları nasıl mücadele ettikleri ortadadır. Bütün bunlar başarıyla gerçekleşmektedir.

Şimdiki komuta kademesinin görevlerini yerine getirirken terörle mücadele başta olmak üzere herkes tarafından takdir edilmektedir. Bunu eleştirenler sadece Türkiye’nin düşmanlarıdır.

O tezkreye niye ‘hayır’ dediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu’nun dünkü sözlerini alt alta yazsalar ve deselerdi ki ‘Yunanistan’da bir siyasetçi Türkiye ordusuna karşı söyledi’ deselerdi o zaman gösterecekti.

Şiddetle kınanması gereken bir meseledir.