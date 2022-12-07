AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı” açıklamasında bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Çelik açıklamasında, “Tam bir basiretsizlik ve haddini aşmaktır. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı” dedi. Çelik ayrıca, “Vekillerimiz milletin oyunu aldı ve milletvekili oldu” şeklinde konuştu.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle: “Kendisi 15 Temmuz’da tankların arasından geçmişti. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur.”