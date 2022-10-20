AK Parti’den kimyasal silah iddiasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepki gösterdi.

Twitter’dan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır.” dedi.

Bu çevrelerin terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalıştıklarını da vurgulayan Çelik, “PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar” ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeleyi hukuki ilkelere ve standartlara bağlı bir şekilde yürüttüğünün de altını çizen Çelik, “TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir.” dedi.