AK Parti’den madencilik yasası teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Madencilik Yasası' ile ilgili teklif hazırladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere ağır cezalar getirilen ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili teklif hazırladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un imzasını taşıyan ve 50 maddeden oluşan yasa teklifi akşam saatlerinde TBMM Başkanlığına sunulacak. Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

İşte detaylar;

* Ruhsat yenilemesi için süre bitiminden 6 ay önce başvurmak zorunlu olacak.

* Tartı aletleriyle ilgili aralık 2018 den önce idari para cezaları bir defalık affedilecek.

* 90 gün içinde ölçüm aletlerinin muayene ettirilmesi halinde söz konusu aletlerin kullanımına izin verilecek.