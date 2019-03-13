AK Parti’den Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti hükümetinden Mansur Yavaş ile ilgili açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı.

Ömer Çelik’in açıklamalarından satırbaşları:

Bizim basın toplantımızdan sonra açıklama yaptılar. Bir takım yalan beyanlar var. Bir siyasetçiye yakışmayan beyanlar bunlar.

Beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor.

Benim saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifadem olmamıştır. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz.

Biz kimseyle bir tarafgirlik ilişkisi içinde değiliz. Bu kişi hakkındaki kararı mahkemeler verecek. Bu kişinin saygıdeğer bir iş adamı ya da kriminal bir kişi olup olmadığını bilecek kişi Mansur Yavaş’tır.

Bu kürsü iftiralara karşı mücadele edilen bir kürsüdür. İftira tezgah arıyorlarsa bu kendilerinin şu anda içinde bulundukları atmosfer çerçevesindeki ilişkilere bakmaları gereken bir durumdur.

Kendisine rakipleri tarafından bu iddiaların ortaya atıldığını söylüyor. Rakipler meselesi değildir bu. Kendisine bazı sorular soruluyor.

AK Parti’nin Mansur yavaş diye bir meselesi yoktur. Mansur Yavaş CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun meselesidir.

Bizim meselemiz CHP’nin Ankara seçmenini karşısına nasıl bir adayla çıktığıdır.

Biz Mansur Yavaş’ın elindeki senedin sahte çıktığını söyledik. Bizim sorduğumuz sorunun haklı olduğu ortadadır. İftiradan bahsedecek bir durum yoktur. Mesele Mansur Yavaş’ın nasıl cevap verdiğidir.

Bir kere daha söylüyorum iftira tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim siyasi kapımızın içinden giremez.

Yargıtay kararıyla onanmış bir durumdan bahsediyoruz. Bizim büyükşehir belediye başkan adayımız 1994’ten bu yana kamu görevi yapmaktadır. Müteahhit defalar mal beyanında bulunmuştur.

Kendisiyle ilgili bu haberler ilk çıktığından ne Mehmet Özhaseki’nin ne de kendisinin adaylığı ilan edilmişti.

Ayrıca açıklamasında TCK 288’i hatırlatarak bizim adil yargılamayı etkilediğimizi söylüyor. Bu tamamen mantık dışı bir şey.

2016’da alınan bir kararı 2018’de biz nasıl etkileyebiliriz?

Basın yayın organlarına ve izlere dava açacağını söylüyor. Dava açmaktan bahsettiği herkes eminin dava açmasını heyecanla bekliyordur.

Bu konuların daha açık konuşulması için sakın geri adım atmasın.

Meselenin özünden kaçıyor. Sorulara cevap vermek yerine soruların dışında bir alanda durmaya gayret ediyor.

HÜRRİYET