AK Parti’den Mansur Yavaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara Ankara’dan yanıt geldi.

CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Mansur Yavaş ile ilgili iddiaları değerlendirdi: Biz olayın hukuk değil ahlak tarafındayız. Bu kişinin şizofren, dolandırıcı, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornocusu olduğunu söylüyorsun. Peki senin böyle bir kişi ile ilişkin nedir? Bunu açıklamak zorundasın.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Bu mesele bizim tarafımızdan gündeme getirilmiş değil. İlk kez 1 Aralık 2019’da 3 ay önce gündeme geldi. O gün sahte senet ile dava takibi şeklinde bir haber söz konusu. Bir müştekinin suç duyurusu sonucu devam eden davada mahkeme iddianameyi kabul edince tekrar Türkiye’nin gündemine oturdu. Sahte senet ile icra takibine kalkışmaktan kaynaklanan bir durum söz konusu. Bunlar ortaya çıkarsa siyaset bunları konuşur.

YAVAŞ’IN ARKADAŞI OLDUĞU ÇOK AÇIK

Kasaba kurnazlığı ile bu kapatılmışsa Mansur Yavaş’ın adaylığı ile bu tekrar ortaya çıkmışsa bunun konuşulması çok normal. Kamuoyu sizinle ilgili her şeyi konuşur. Burada söz konusu kişinin Yavaş’ın arkadaşı olduğu çok açık. Bizi taraf haline getirmeye çalışmasınlar. Ben burada basit bir iki soru sormak istiyorum. Ortada bir senet var doğru mu doğru, bu icra takibine konan senedin sahte olduğu onaylanmış mı? Evet onaylanmış . Yavaş bu senedin neyin karşılığı olduğunu kamuoyuna açıklayabiliyor mu? Kendisinin icraya koyduğu bu senedin sahte olduğu Yargıtay tarafından onaylanmış. Biz olayın hukuk değil ahlak tarafındayız.

BUNLARI AÇIKLAMAK ZORUNDASIN

Mansur Yavaş öncelikle bu sorulara cevap vermeli. Basın toplantısı düzenliyor, bitince soru almıyor. Bizi suçlayarak hedef saptırıyor. Bu 600 bin dolarlık alacak neyin alacağı? Bu kişi senin arkadaşın, bu kişinin şizofren, dolandırıcı, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornocusu olduğunu söylüyorsun. Peki senin böyle bir kişi ile ilişkin nedir? Bunu açıklamak zorundasın.

ÖZHASEKİ HER İKİ YILDA BİR MAL BEYANINDA BULUNDU

Sayın Mehmet Özhaseki 1994’ten beri siyasetin içerisinde. Her iki yılda bir mal beyanında bulunmuş. Sayın Özhaseki ile ilgili orada kendince hedef saptırmak istiyor. Özhaseki ile ilgili her şey ayan beyan ortadadır. Asıl ona şu soruyu sormak gerekiyor. Bu benim alacağım dediğin 600 bin doları sen bir yerde gösterdin mi? Asıl bunun cevabını vermesi gerekiyor. Bu 600 bin doları hak edecek ne yapmıştır? Bunu sormak gerekiyor.

TRT