AK Parti’den Mansur Yavaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi.

Ömer Çelik’in açıklamalarından satırbaşları:

Önemli bir gündem konusu var, günlerdir basında CHP’nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili iddialar var. İddialar basında yer alıyor ve bunlar önemli, vahim iddialar. Fakat ne CHP’den ne de Yavaş’ın kendisinden bir açıklama gelmedi. Halbuki sorumlu bir partinin derhal açıklama yapması, olayı açıklığa kavuşturması gerekirdi. Bu iddiaları, arkadaşlarımız sordular bize.

Bizim önce incelememiz gerekiyordu. İddiaların hepsini takip ediyorduk fakat bir açıklaam yaparlar mı diye bekledik, gelmedi. Bizim vardığımız sonuçlar, belgeli bilgili sonuçlar olarak vahim bazı durumların olduğunu ortaya çıkardı.

Yavaş ile ilgili olarak ortaya atılan iddia, sahte senet kullanarak icra takibi yaptığına dairdir. Ne Yavaş’ın kendisi ne CHP genel başkanı açıklama yapmıyor. Bu çok ağır bir iddiadır.

TRT