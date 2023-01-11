AK Parti’den MHP’ye başörtüsü ziyareti

AK Parti başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif için MHP grubunu ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü teklifine destek için MHP grubunu ziyaret etti.

Şu sıralar devam etmekte olan görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişiklik teklifi için, Meclis’te grubu bulunan partilerden randevu istemişti.

Randevu talebine CHP, İYİ Parti ve HDP’den olumsuz yanıt gelmişti.

AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmuştu.

ANAYASAL GÜVENCE

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa’nın 24. maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor.