AK Parti’den muhalefete ziyaret

AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda harekete geçti ve anayasa değişikliği teklifiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP’ye ziyaret gerçekleştirecek.

AK Parti heyeti, başörütüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak saat 15.30’da CHP, 16.00’da İYİ Parti ve 16.30’da HDP’yi ziyaret edecek.

AK Parti başörtüsü anayasa değişikliği için CHP, İYİ Parti ve HDP’yi ziyaret edecek.

Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yer alacak.

Ziyaretlerde teklif verilmeyeceği sadece görüş alınacağı öğrenildi.

2 MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Teklif, anayasanın 2 maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre “din ve vicdan hürriyetini” düzenleyen 24’üncü maddeye iki fıkra eklenecek.

Erdoğan, o düzenleme ile hem başı açık hem başı örtülü kadınları kapsayan bir teminat ortaya koyacaklarını söylemişti.

Teklif, “aile ve gençlik” haklarını düzenleyen anayasanın 41’inci maddesinin birinci fıkrasına “kadın ve erkek” ifadelelerinin eklenmesi öngörülüyor.

Anayasa değişiklik teklifi başkanlığa sunulduktan sonra Anayasa Komisyonu’na gönderilecek. Buradaki görüşmelerin sonrasında Genel Kurul’a gelecek.

Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 miletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak.

CHP’NİN KANUN TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis’e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Meclis’e sunduğu ‘başörtüsü teklifi’ne karşı, Türkiye’de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ”Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım” demişti.