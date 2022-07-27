AK Parti’den Musul saldırısına dair açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırıya dair açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, “Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta Musul’un kuzeydoğudaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

AK PARTİ’DEN SALDIRIYA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, “Musul Başkonsolosluğu’muza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır. Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye’nin hedef gösterilmesi sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak’la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye’nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir.” ifadelerini kullandı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan da saldırıya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak. Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhâl sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz. Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir. Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz.” denildi.