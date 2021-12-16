AK Parti’den OHAL iddialarına tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ekonomik OHAL ilan edileceği iddialarına ateş püskürdü.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “OHAL hiç kimsenin aklından geçmesin, konuşulması bile yanlıştır” diye yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, serbest pazar ekonomisi vurgusu yaptı, enflasyonist ortamda stokçuluğa karşı mücadele edildiğini söyledi.

“OHAL’in konuşulması bile yanlış, saçma sapan bir iddiadır”

“Ekonomik OHAL ilan edilebilir” iddialarına da tepki gösteren Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Saçma sapan bir iddiadır, böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Hem dövizin fiyatlanması konusunda hem piyasadaki fiyatlar konusunda serbest pazar kuralları hakim olur. Stokçuluğa karşı fiyatı aşırı arttıran türbülanstan istifade ederek haksız kazanç elde etmek için ortada dolaşanlara karşı hükümet her türlü tedbiri alır ama asla hiç kimsenin aklından bir olağanüstü hal gibi bir laf geçmesin, bunun konuşulması dahi fevkalade yanlıştır.”

“Şahsi fikrim Kılıçdaroğlu’nun aday olmasıdır”

Kurtulmuş’un gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” da vardı.

“Şahsi fikrimi sorarsanız doğrusu Türkiye’nin ikinci partisi olan CHP Genel Başkanı’nın aday olmasıdır. Bizim rahatlığımız, bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnşallah 2023’te yeniden milletimiz tarafından ‘cumhurbaşkanı’ seçilecektir.”