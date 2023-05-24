AK Parti’den Özdağ’ın açıklamasına yalanlama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sözlerini yalanladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı ortak açıklamada AK Parti’li Kurtulmuş ile görüşmesini anlatan Ümit Özdağ’a yanıt geldi. Özdağ’ın açıklamasının tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Suriyeli göçmenlerin geri dönüşleriyle ilkgili çalışmalara da değindi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Özdağ, ikinci tur seçiminde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Basın açıklamasında konuşan Özdağ, ‘Birinci turun sonunda görük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28’inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, ‘Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz?’ diye sorduk. Anlattıkları şey, sığınmacıların vatandaşlarına dönemsini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nu ikinci turda destekleme kararı verdik.’ ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ’TAN ÖZDAĞ’A YALANLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Özdağ’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdağ’ın açıklamalarını yalanlayan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı;

Sayın Ümit Özdağ’ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği “Numan Kurtulmuş’un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu” şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır.

Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir.