AK Parti’den Pınar Gültekin açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla’da işlenen Pınar Gültekin cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı’ya “haksız tahrik” indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, “Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır.

Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasındaki karara ilişkin şöyle konuştu:

Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.

Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.

Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.