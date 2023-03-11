AK Parti’den Refah Partisi’ne ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ı ziyaret etti. Görüşmede, AK Parti, Yeniden Refah Partisi’ne seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer almaları teklifinde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım açıklama yapıyor. https://t.co/lLSy1cvYns
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2023
Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin yapılacağını hatırlattı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekli seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.